Штат Міноборони зменшили на майже 200 осіб

"У результаті проведення заходів кількість структурних підрозділів Міністерства оборони зменшилась з 25 до 18. Штатну чисельність апарату Міноборони зменшено майже на 200 осіб", - сказав О.Чорнобай.

За його словами, у поточному році забезпечили оптимізацію структури Міноборони та уніфікацію організаційно-штатних структур і чисельності військових частин ЗСУ у результаті проведення заходів реформування.