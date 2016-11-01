Штат Міноборони зменшили на майже 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На майже 200 осіб зменшили штатну чисельність апарату Міноборони. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.
"У результаті проведення заходів кількість структурних підрозділів Міністерства оборони зменшилась з 25 до 18. Штатну чисельність апарату Міноборони зменшено майже на 200 осіб", - сказав О.Чорнобай.
За його словами, у поточному році забезпечили оптимізацію структури Міноборони та уніфікацію організаційно-штатних структур і чисельності військових частин ЗСУ у результаті проведення заходів реформування.