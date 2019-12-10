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Штаб ООС: в Станице Луганской зафиксированы боевики в "фейковой" форме членов СЦКК

Штаб ООС: в Станице Луганской зафиксированы боевики в "фейковой" форме членов СЦКК

Киев  •  УНН

 • 10815 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) фиксируется пребывания представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC". Указанная символика в составе СЦКК не используется. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

Так, согласно пункту 8 Рамочного решения по завершению разведения сил военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК. Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности, которые были реализованы в Рамочном решении трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

В штабе ООС напомнили, что СЦКК был создан в сентябре 2014 года Украиной и Российской Федерацией, которые назначили по одному представителю для совместного управления СЦКК. В состав СЦКК вошли офицеры ВС Украины и Российской Федерации, которые были размещены в определенных секторах Луганской и Донецкой областей. В декабре 2017 года офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе СЦКК и покинули Украину. Представителей так называемых "ЛНР/ДНР" в составе СЦКК нет.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подчеркивает, что Рамочное решение Трехсторонней контактной группы является обязательным для выполнения всеми сторонами, которые подписывали. Требуем у оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области убрать вышеупомянутых представителей вооруженных формирований с территории участка разведения", - сообщает штаб ООС.

Напомним, в штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения.

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