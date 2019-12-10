Штаб ООС: у Станиці Луганський зафіксовано бойовиків у "фейковій" формі членів СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На ділянці розведення сил і засобів № 1 (Станиця Луганська) фіксується перебування представників збройних формувань у камуфляжі російського зразка у нарукавних пов'язках з написом "СЦКК-JCCC". Зазначена символіка у складі СЦКК не використовується. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
Так, відповідно до пункту 8 Рамкового рішення по завершенню розведення сил військовослужбовці Збройних Сил України, а також представники збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України за жодних обставин не можуть знаходитися на ділянках розведення, перебування на яких дозволено тільки офіцерам СЦКК. Перебування осіб, нібито представників СЦКК, на ділянці розведення порушує Мінські домовленості, що були імплементовані у Рамковому рішенні Трьохсторонньої контактної групи про розведення сил та засобів.
У штабі ООС нагадали, що СЦКК було утворено у вересні 2014 року Україною і Російською Федерацією, які призначили по одному представнику для спільного керування СЦКК. До складу СЦКК увійшли офіцери ЗС України та Російської Федерації, які були розміщені у визначених секторах Луганської та Донецької областей. У грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ в односторонньому порядку припинили свою діяльність у складі СЦКК та покинули Україну. Представників так званих "ЛНР/ДНР" у складі СЦКК немає.
"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи є обов’язковим для виконання всіма сторонами, що їх підписували. Вимагаємо в окупаційної адміністрації Російської Федерації в Луганській області прибрати вищезазначених представників збройних формувань з території ділянки розведення", - повідомляє штаб ООС.
Нагадаємо, у штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянках розведення.