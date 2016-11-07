Штаб: на луганском направлении боевики применили минометы 82 калибра

"На Донецком направлении оккупанты 8 раз нарушали режим тишины. В сторону сил АТО в районе Авдеевки противник открыл огонь из гранатометов и пулеметов, в Луганском - из минометов калибра 82мм, а в Зайцево - из стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Как сообщал УНН, с начала суток в зоне проведения АТО боевики 26 раз обстреляли позиции сил АТО, причем половина из них на мариупольском направлении.