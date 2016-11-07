Штаб: на луганському напрямку бойовики застосували міномети 82 калібру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Бойовики застосували гранатомети та кулемети по Авдіївці, а також міномети 82 калібру по Луганському, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"На Донецькому напрямку окупанти 8 разів порушували режим тиші. В бік сил АТО в районі Авдіївки противник відкрив вогонь з гранатометів та кулеметів, в Луганському – з мінометів калібру 82мм, а в Зайцевому – зі стрілецької зброї", - зазначили в штабі.
Як повідомляв УНН, з початку доби в зоні проведення АТО бойовики 26 разів обстріляли позиції сил АТО, при чому половина з них на маріупольському напрямку.