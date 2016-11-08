Штаб Д.Трапма заявил о победе республиканца в Нью-Гемпшире
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кандидат на выборах президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает по итогам голосования в американском штате Нью-Гемпшир. Об этом сообщили в штабе республиканца в Twitter, передает УНН.
"Дональд Трамп получил 32 против 25 голосов в Нью-Гемпшире после начала голосования в полночь", - говорится в сообщении.
При этом, по данным издания USA Today, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла битву в Диксвилл-Нотч на севере штата Нью-Гемпшир, голосованием в котором открылись во вторник всеобщие выборы в США.
В Диксвилл-Нотч Хиллари Клинтон побила Дональда Трампа 4 против 2 голосов. В Хартс Локейшен Х.Клинтон выиграла с 17 голосами против 14 у Д.Трампа. И в Милсфилде Д.Трамп получил 16 голосов против 4.