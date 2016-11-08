Штаб Д.Трапма заявив про перемогу республіканця у Нью-Гемпширі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кандидат на виборах президента США від Республіканської партії Дональд Трамп перемагає за підсумками голосування в американському штаті Нью-Гемпшир. Про це повідомили у штабі республіканця в Twitter, передає УНН.
"Дональд Трамп отримав 32 проти 25 голосів в Нью-Гемпширі після початку голосування опівночі", - йдеться в повідомленні.
При цьому, за даними видання USA Today, кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон виграла битву в Діксвілл-Нотч на півночі штату Нью-Гемпшир, голосуванням у якому відкрилися у вівторок загальні вибори в США.
У Діксвілл-Нотч Хілларі Клінтон побила Дональда Трампа 4 проти 2 голосів. У Хартс Локейшен Х.Клінтон виграла з 17 голосами проти 14 у Д.Трампа. І в Мілсфілді Д.Трамп отримав 16 голосів проти 4.