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Штаб АТО: за минувшие сутки 3 военных погибли, 12 - получили ранения

Киев • УНН

 • 10015 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 60 раз обстреляли позиции украинских военных. Трое военнослужащих погибли, двенадцать получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается не спокойной, но контролируемой ВС Украины. За минувшие сутки российско-террористические войска 60 раз обстреляли позиции украинских защитников ", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении вражеская пехота утром атаковала опорные пункты морпехов под водяной. Боевики стреляли по украинским позициям с РСЗО БМ-21 "Град", тяжелой артиллерии 152 и 122 мм.

Под огнем артиллерийских систем большого калибра оказались также позиции морпехов неподалеку Лебединского и Талаковки. Ударами минометов 120 и 82 калибра были обстреляны позиции Широкино, Николаевки, Новотроицкого и Красногоровки. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем враг бил по защитниках Широкино, Водяного, Новотроицкого и Гнутово. В Широкино российско-террористические войска обстреляли морпехов также из вооружения БМП и танка.

На Донецком направлении под минометным огнем боевиков оказались укрепления сил АТО рядом шахты Бутовка, Луганского и Каменки. По позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из пулеметов, гранатометов, минометов, а затем к обстрелам приобщил танк. На Луганщине противник проявлял наибольшую активность вблизи Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки, обстреливая украинских воинов из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А по защитниках Трехизбенки ударил из противотанковых управляемых ракет.

За минувшие сутки трое украинских военнослужащих погибли, двенадцать получили ранения.

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