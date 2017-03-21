Штаб АТО: за минулу добу 3 військових загинуло, 12 - отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військових. Троє військовослужбовців загинуло, дванадцять отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Ситуація в районі проведення АТО залишається не спокійною, але контрольованою ЗС України. За минулу добу російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників”, — йдеться в повідомленні.
На Маріупольському напрямку ворожа піхота зранку атакувала опорні пункти морпіхів під Водяни. Бойовики стріляли по українських позиціях з РСЗВ БМ-21 “Град”, важкої артилерії 152 та 122 мм.
Під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились також позиції морпіхів неподалік Лебединського й Талаківки. Ударам мінометів 120 та 82 калібру було обстріляно позиції Широкиного, Миколаївки, Новотроїцького та Красногорівки. Зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем ворог бив по захисниках Широкиного, Водяного, Новотроїцького та Гнутового. В Широкиному російсько-терористичні війська обстріляли морпіхів також з озброєння БМП та танку.
На Донецькому напрямку під мінометним вогнем бойовиків опинились укріплення сил АТО поруч шахти Бутівка, Луганського та Кам’янки. По позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з кулеметів, гранатометів, мінометів, а згодом до обстрілів долучив танк. На Луганщині противник виявляв найбільшу активність поблизу Троїцького, Новозванівки та Новоолександрівки, обстрілюючи українських воїнів з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А по захисниках Трьохізбенки вдарив з протитанкових керованих ракет.
За минулу добу троє українських військовослужбовців загинуло, дванадцять отримали поранення.