"Шрек" и "Темный рыцарь" стали национальным достоянием США

Так, мультфильм внесли в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке Конгресса. Сообщается, что в реестр также попали, среди прочих, “Темный рыцарь”, “Бриолин”, “Братья Блюз”, “Повелитель бури” и “Заводной апельсин”.

Место в списке — всегда состоящем из 25 фильмов — гарантирует, что фильм будет сохранен в соответствии с положениями Закона о национальной сохранности фильмов. Критерием отбора является то, что фильмы являются “культурно, исторически или эстетически” значимыми. Всего в списке находится 800 фильмов.

Как сообщал УНН, ранее национальным достоянием США стали “Супермен”, “Крепкий орешек” и “Титаник”.