"Шрек" та "Темний лицар" стали національним надбанням США

Так, мультфільм внесли до Національного реєстру американських фільмів в Бібліотеці Конгресу. Повідомляється, що до реєстру також потрапили, серед інших, “Темний лицар”, “Бріолін”, “Брати Блюз”, “Повелитель бурі” і “Механічний апельсин”.

Місце в списку — який завжди складається з 25 фільмів — гарантує, що фільм буде збережений відповідно до положень Закону про національну безпеку фільмів. Критерієм відбору є те, що фільми є “культурно, історично або естетично” значущими. Всього в списку - 800 фільмів.

Як повідомляв УНН, раніше національним надбанням США стали “Супермен”, “Міцний горішок” і “Титанік”.