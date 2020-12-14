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"Шрек" та "Темний лицар" стали національним надбанням США

Київ • УНН

 • 29999 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Популярний анімаційний фільм “Шрек” від Dreamworks Pictures 2001 року випуску став національним надбанням США. Про це повідомляє видання Variety, передає УНН.

"Шрек" та "Темний лицар" стали національним надбанням США

Так, мультфільм внесли до Національного реєстру американських фільмів в Бібліотеці Конгресу. Повідомляється, що до реєстру також потрапили, серед інших, “Темний лицар”, “Бріолін”, “Брати Блюз”, “Повелитель бурі” і “Механічний апельсин”.

Місце в списку — який завжди складається з 25 фільмів — гарантує, що фільм буде збережений відповідно до положень Закону про національну безпеку фільмів. Критерієм відбору є те, що фільми є “культурно, історично або естетично” значущими. Всього в списку - 800 фільмів.

Як повідомляв УНН, раніше національним надбанням США стали “Супермен”, “Міцний горішок” і “Титанік”.

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