Хотела проникнуть в СБУ и стать "двойным агентом": разоблачена шпионка фсб

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"Контрразведка Службы безопасности разоблачила глубоко законспирированную шпионку фсб в Луганской области. Женщина притворялась украинской патриоткой, которая пыталась втереться в доверие СБУ. При чем на самом деле она выполняла задачи российских спецслужб, которые хотели сделать из нее "двойного агента" для разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою "помощь" в борьбе с агрессором. Однако сотрудники СБУ установили, что в 2019 году ее завербовала российская спецслужба из-за так называемого "министерства государственной безопасности лнр".

После начала полномасштабного вторжения россии женщина выполняла указания агрессора по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганской области.

Полученную информацию она передавала оккупационной администрации для проведения дальнейших репрессий против местных жителей.

Как отметили в СБУ, злоумышленницу своевременно разоблачили и идентифицировали ее "куратора".

Напомним

В Киеве разоблачили мошенника, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины. Мужчина обещал одной из коммерческих структур "избежать" экономических санкций СНБО за взятку в 500 тыс. долл.