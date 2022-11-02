Хотіла проникнути в СБУ і стати "подвійним агентом": викрито шпигунку фсб

ukru
Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
Ексклюзив
10:23 • 14805 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 29403 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 38943 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 49147 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 65421 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 183250 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 144499 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171016 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194505 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 225003 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 126406 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 145706 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

05:49 • 43205 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 60467 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 66159 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 183262 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 468990 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 420636 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 628632 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 751195 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 30795 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 60467 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 105621 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 140414 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 223584 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Хотіла проникнути в СБУ і стати "подвійним агентом": викрито шпигунку фсб

Хотіла проникнути в СБУ і стати "подвійним агентом": викрито шпигунку фсб

Київ • УНН

 • 339521 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Луганщині викрили шпигунку фсб, яка намагалася проникнути в Службу безпеки України і стати "подвійним агентом". Про це повідомила пресслужба СБУ, передає  УНН.

Цитата

"Контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспіровану шпигунку фсб на Луганщині. Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ. При чому насправді вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити із неї "подвійного агента" для розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою "допомогу" у боротьбі з агресором. Проте співробітники СБУ встановили, що у 2019 році її завербувала російська спецслужба через так зване "міністерство державної безпеки лнр".

Після початку повномасштабного вторгнення росії жінка виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області.

Отриману інформацію вона передавала до окупаційної адміністрації для проведення подальших репресій проти місцевих жителів.

Як зазначили в СБУ, зловмисницю своєчасно викрили та ідентифікували її "куратора".


Нагадаємо

У Києві викрили шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Чоловік обіцяв одній із комерційних структур "уникнення" економічних санкцій РНБО за хабар у розмірі 500 тис. дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,365.60
Золото
$3,160.01
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.15
Ethereum
$1,885.34