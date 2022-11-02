Хотіла проникнути в СБУ і стати "подвійним агентом": викрито шпигунку фсб

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"Контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспіровану шпигунку фсб на Луганщині. Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ. При чому насправді вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити із неї "подвійного агента" для розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України", - ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою "допомогу" у боротьбі з агресором. Проте співробітники СБУ встановили, що у 2019 році її завербувала російська спецслужба через так зване "міністерство державної безпеки лнр".

Після початку повномасштабного вторгнення росії жінка виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області.

Отриману інформацію вона передавала до окупаційної адміністрації для проведення подальших репресій проти місцевих жителів.

Як зазначили в СБУ, зловмисницю своєчасно викрили та ідентифікували її "куратора".





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