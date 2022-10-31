Обіцяв "уникнення" санкцій РНБО за пів мільйона доларів: у Києві затримали шахрая

Цитата

«У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - ідеться у повідомленні.

Деталі

СБУ та ДБР затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Чоловік обіцяв одній із комерційних структур «уникнення» економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тис. доларів, а також він «гарантував» використати свої «зв’язки» для закриття кримінального провадження щодо представників цієї компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин рф.

Шахрай запевняв, що начебто зможе «вирішити» ці питання з Офісом Генпрокурора, Службою безпеки та РНБО. Для маскування злочинних дій він використовував підроблене «службове посвідчення» співробітника СБУ. Правоохоронці своєчасно викрили шахрая і затримали під час передачі йому 250 тис. доларів.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила, що затримала агента рф, який шпигував за позиціями HIMARS і далекобійних гаубиць М777 на південному напрямку.