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Шойгу предложил Путину построить в Севастополе онкоцентр для российских силовиков

Киев • УНН

 • 18130 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В оккупированном Севастополе хотят построить онкологический центр для российских военных. С таким предложением к президенту России Владимиру Путину в ходе заседания коллегии Минобороны РФ обратился российский министр обороны Сергей Шойгу, передает УНН.

Шойгу предложил Путину построить в Севастополе онкоцентр для российских силовиков

“В 2021 году в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур предлагается начать строительство Единого онкологического центра на базе госпиталя имени Н.Н. Бурденко и многопрофильного центра в Севастополе. У нас в этом городе порядка 150 тыс. силовиков и членов их семей, а достойного медицинского учреждения нет”, — заявил Шойгу.

Он попросил Путина поддержать эту инициативу.

Напомним, дочерняя компания банка “Россия” ООО “Южный проект” купила акции винзавода “Массандра”, который располагается в оккупированном Крыму, за более чем 5,3 млрд рублей (более 72,6 млн долларов). После этого в МИД Украины заявили, что пустив с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна “Массандра”, Россия в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права. Это решение является юридически ничтожным.

В свою очередь в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что инициируют национальные санкции за незаконную продажу украинского концерна “Массандра”.

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