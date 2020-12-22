Шойгу предложил Путину построить в Севастополе онкоцентр для российских силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В оккупированном Севастополе хотят построить онкологический центр для российских военных. С таким предложением к президенту России Владимиру Путину в ходе заседания коллегии Минобороны РФ обратился российский министр обороны Сергей Шойгу, передает УНН.
“В 2021 году в интересах военнослужащих и сотрудников других силовых структур предлагается начать строительство Единого онкологического центра на базе госпиталя имени Н.Н. Бурденко и многопрофильного центра в Севастополе. У нас в этом городе порядка 150 тыс. силовиков и членов их семей, а достойного медицинского учреждения нет”, — заявил Шойгу.
Он попросил Путина поддержать эту инициативу.
Напомним, дочерняя компания банка “Россия” ООО “Южный проект” купила акции винзавода “Массандра”, который располагается в оккупированном Крыму, за более чем 5,3 млрд рублей (более 72,6 млн долларов). После этого в МИД Украины заявили, что пустив с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна “Массандра”, Россия в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права. Это решение является юридически ничтожным.
В свою очередь в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что инициируют национальные санкции за незаконную продажу украинского концерна “Массандра”.