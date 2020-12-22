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Шойгу запропонував Путіну побудувати в Севастополі онкоцентр для російських силовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. В окупованому Севастополі хочуть побудувати онкологічний центр для російських військових. З такою пропозицією до президента Росії Володимира Путіна в ході засідання колегії Міноборони РФ звернувся російський міністр оборони Сергій Шойгу, передає УНН.

Шойгу запропонував Путіну побудувати в Севастополі онкоцентр для російських силовиків

“У 2021 році в інтересах військовослужбовців і співробітників інших силових структур пропонується почати будівництво Єдиного онкологічного центру на базі госпіталю імені М.М. Бурденко і багатопрофільного центру в Севастополі. У нас в цьому місті близько 150 тис. силовиків і членів їх сімей, а гідного медичного закладу немає”, — заявив Шойгу.

Він попросив Путіна підтримати цю ініціативу.

Нагадаємо, дочірня компанія банку “Росія” ТОВ “Південний проект” купила акції винзаводу “Массандра”, який розташовується в окупованому Криму, за більш ніж 5,3 млрд рублів (понад 72,6 млн доларів). Після цього в МЗС України заявили , що пустивши з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну “Массандра”, Росія в черговий раз нахабно порушила норми міжнародного гуманітарного права. Це рішення є юридично нікчемним.

У свою чергу в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що ініціюють національні санкції за незаконний продаж українського концерну “Массандра”.

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