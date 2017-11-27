Шоу начинается. Обзор событий за 20-26 ноября

ЗЕЛЕНСКИЙ

Актер и шоумен Владимир Зеленский начал "шоу", когда записал 23 ноября видеообращение, которое он выложил на своей странице в соцсетях. Поводом для его заявления стал возможный запрет в Украине сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95", которую возглавляет Зеленский.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины запретила российскому актеру Федору Добронравову, исполнителю одной из главных ролей в сериале, въезд на территорию страны.

"Сотрудники СБУ зафиксировали, что россиянин неоднократно позволял себе публично высказывать антиукраинские лозунги, в которых, в частности, он поддержал аннексию Крыма", - написала на своей странице в Facebook спикер Службы безопасности Елена Гитлянская.

После этого СМИ начали распространять информацию о том, что вскоре могут запретить не только Добронравова, но и вообще весь сериал "Сваты". Эти слухи вызвали большое возмущение у Владимира Зеленского, который записал видеообращение к СБУ В частности, Зеленский отметил, что запрет на въезд в Украину одного из актеров "Сватов" не должен влиять на сам сериал, над которым работали сотни людей и который обожают миллионы украинцев.

"Вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сваты". Это украинский сериал, придуманный мной и моими коллегами. И этот сериал снят на наши деньги, нашими людьми. Какого черта вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Если вы Служба безопасности Украины, займитесь безопасностью Украины, чтобы можно было свободно пройти по улице и детям было не страшно. А от "Сватов" пока никто не повесился", - подчеркнул Зеленский.

Впрочем, на этом "шоу" не кончилось. Зеленский не остановился и на следующий день записал новое видеообращение, которое также выложил на своей странице в соцсети.

Сначала актер поблагодарил всех, кто поддержал сериал "Сваты". А после этого обратился к критикам сериала и тех, кто поддерживает его возможном запрете в Украине.

"Теперь я хочу обратиться к ботам, которые тоже когда-то были журналистами. Слушайте, ведь нормальные люди, а не собаки. Почему же когда вам дали команду "фас", вы сразу побежали? Вы посмотрите, кто вы есть на самом деле. Загляните в свой внутренний мир", - отметил шоумен.

ПЛОТНИЦКИЙ

Второе "шоу" началось 21 ноября, когда в так называемой Луганской народной республике произошел "переворот". Утром центр Луганска окружили вооруженные люди без опознавательных знаков, а после этого стало известно, что главарь луганских террористов Игорь Плотницкий сбежал в Россию.

На следующий день, 22 ноября, ОБСЕ сообщило о перемещении техники с донецкого направления в Луганск. Чуть позже стало известно, что центр Луганска окружили российские военные для "контроля ситуации", а после этого появилась информация о том, что в оккупированном Луганске так называемое Министерство внутренних дел самопровозглашенной "ЛНР" арестовало всех сотрудников так называемой "прокуратуры ЛНР". Арестованы были более двух десятков человек, включая так называемого "генпрокурора ЛНР" Виталия Подоброго и "военного прокурора ЛНР" Сергея Рахно и их заместителей. По данным российского издания "Новая газета", "генеральную прокуратуру ЛНР" вместе штурмовали "МВД ЛНР" и "спецназ ДНР "Витязь".

В четверг 23 ноября, СМИ снова начали писать о том, что Игорь Плотницкий бежал в Российскую Федерацию. Вместе с Плотницким в Россию также "убежали" все деньги самопровозглашенной "республики".

"В банках и банкоматах Луганская отсутствуют наличные средства. По предварительной информации, вся наличность была вывезена на территорию РФ. Пенсионерам, которые обращаются к работникам финансовых учреждений с целью объяснения ситуации сообщают, что средства будут отсутствовать до конца текущего года. Причины не сообщаются", - сообщил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

В ночь на 24 ноября появилась информация о том, что Плотницкий прибыл в Москву. Об этом на своей странице в Facebook написал российский писатель Захар Прилепин.

"Игорь Плотницкий вылетел в Москву на обычном рейсе, вот только прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. Два оперативника пошли следом, молодые, веселые, московские. Вот так буднично выглядит история. Мы встретились с ним глазами, он ничего не обнаружил. Обеспокоенным не выглядит. Почти умиротворенный. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни", - написал Прилепин.

Впрочем, в Кремле эту информацию комментировать отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос о приезде Плотницкого в Москву не относится к компетенции Кремля, поэтому комментировать его не считают нужным.

В пятницу, 24 ноября, стало известно, что Игорь Плотницкий подал в отставку - якобы по состоянию здоровья. Обязанности так называемого "главы ЛНР" к предстоящим выборам положили на самопровозглашенного голову "министерства госбезопасности" Леонид Пасечника.