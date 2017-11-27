Шоу починається. Огляд подій за 20-26 листопада

ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Актор та шоумен Володимир Зеленський розпочав "шоу", коли записав 23 листопада відеозвернення, яке він виклав на своїй сторінці у соцмережах. Приводом для його заяви стала можлива заборона в Україні серіалу "Свати" виробництва студії "Квартал 95", яку очолює Зеленський.

Напередодні стало відомо, що Служба безпеки України заборонила російському актору Федору Добронравову, виконавцю однієї з головних ролей в серіалі, в'їзд на територію країни.

"Співробітники СБУ зафіксували, що росіянин неодноразово дозволяв собі публічно висловлювати антиукраїнські гасла, в яких, зокрема, він підтримав анексію Криму", — написала на своїй сторінці у Facebook спікер Служби безпеки Олена Гітлянська.

Після цього ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що невдовзі можуть заборонити не лише Добронравова, а й взагалі весь серіал "Свати". Ці чутки викликали неабияке обурення у Володимира Зеленського, який записав відеозвернення до СБУ. Зокрема, Зеленський зазначив, що заборона на в'їзд до України одного з акторів "Сватів" не має впливати на сам серіал, над яким працювали сотні людей та який обожнюють мільйони українців.

"Ви спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими "Сватами". Це український серіал, придуманий мною та моїми колегами. І цей серіал знятий на наші гроші, нашими людьми. Якого біса ви щось там взагалі пропонуєте? Хто ви такі? Якщо ви Служба безпеки України, займіться безпекою України, щоб можна було вільно пройти по вулиці та дітям було не страшно. А від "Сватів" поки жодна людина не повісилася", — підкреслив Зеленський.

Втім, на цьому "шоу" не скінчилося. Зеленський не спинився й наступного дня записав нове відеозвернення, яке також виклав на своїй сторінці в соцмережі.

Спочатку актор подякував усім, хто підтримав серіал "Свати". А після цього звернувся до критиків серіалу і тих, хто підтримує його можливу заборону в Україні.

"Тепер я хочу звернутися до ботів, які теж колись були журналістами. Слухайте, адже ви нормальні люди, а не собаки. Чому ж коли вам дали команду "фас", ви одразу побігли? Ви подивіться, хто ви є насправді. Зазирніть у свій внутрішній світ", — зазначив шоумен.

ПЛОТНИЦЬКИЙ

Друге "шоу" розпочалося 21 листопада, коли в так званій Луганській народній республіці стався "переворот". Зранку центр Луганська оточили озброєні люди без розпізнавальних знаків, а після цього стало відомо, що ватажок луганських терористів Ігор Плотницький утік до Росії.

Наступного дня, 22 листопада, ОБСЄ повідомило про переміщення техніки з донецького напрямку до Луганська. Трохи пізніше стало відомо, що центр Луганська оточили російські військові для "контролю ситуації", а після цього з’явилася інформація про те, що в окупованому Луганську так зване Міністерство внутрішніх справ самопроголошеної "ЛНР" заарештувало всіх співробітників так званої "прокуратури ЛНР". Арештовано понад два десятки осіб, включно так званого "генпрокурора ЛНР" Віталія Подоброго та "військового прокурора ЛНР" Сергія Рахно та їхніх заступників. За даними російського видання "Новая газета", "генеральну прокуратуру ЛНР" разом штурмували "МВС ЛНР" і "спецназ ДНР "Вітязь".

У четвер 23 листопада, ЗМІ знову почали писати про те, що Ігор Плотницький втік до Російської Федерації. Разом із Плотницьким до Росії також "втекли" всі гроші самопроголошеної республіки.

"У банках та банкоматах Луганська відсутні готівкові кошти. За попередньою інформацією, вся готівка була вивезена на територію РФ. Пенсіонерам, які звертаються до працівників фінансових установ з метою пояснення ситуації повідомляють, що кошти будуть відсутні до кінця поточного року. Причини не повідомляються", — повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

У ніч на 24 листопада з’явилася інформація про те, що Плотницький прибув до Москви. Про це на своїй сторінці у Facebook написав російський письменник Захар Прилєпін.

"Ігор Плотницкий вилетів до Москви на звичайному рейсі, ось щойно прилетів. Економ-клас, спокійна людина без охорони. Взагалі один. Зайшов в автобус разом з усіма, вийшов з автобуса. Два оперативника пішли слідом, молоді, веселі, московські. Ось так буденно виглядає історія. Ми зустрілися з ним очима, він нічого не виявив. Стурбованим не виглядає. Майже умиротворений. З собою маленька сумка на плечі і піджак в чохлі. Все для нового життя", — написав Прилєпін.

Втім, у Кремлі цю інформацію коментувати відмовилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що питання про приїзд Плотницького до Москви не відноситься до компетенції Кремля, тому коментувати її не вважають за потрібне.

У п’ятницю, 24 листопада, стало відомо, що Ігор Плотницький подав у відставку — нібито за станом здоров'я. Обов'язки так званого "глави ЛНР" до майбутніх виборів поклали на самопроголошеного голову "міністерства держбезпеки" Леонід Пасічника.