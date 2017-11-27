Шоу починається. Огляд подій за 20-26 листопада

ukru
14:09 • 5856 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 15059 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 57978 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 54714 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 63761 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
08:19 • 113007 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 110406 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 119167 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 173195 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111107 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.8 м/с
35 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 129313 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 138961 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 174519 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 102885 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 122188 перегляди
Публікації
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 58095 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 122188 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 173225 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 174519 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 219394 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 12601 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 41604 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 128640 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 118943 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 149927 перегляди
Актуальне
Шоу починається. Огляд подій за 20-26 листопада

Шоу починається. Огляд подій за 20-26 листопада

Київ • УНН

 • 17524 перегляди

Головними героями тижня стали актор та шоумен Володимир Зеленський та самопроголошений лідер так званої "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький. Обидва стали героями "шоу" – щоправда, у кожного воно було своє.

Але все по черзі.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Актор та шоумен Володимир Зеленський розпочав "шоу", коли записав 23 листопада відеозвернення, яке він виклав на своїй сторінці у соцмережах. Приводом для його заяви стала можлива заборона в Україні серіалу "Свати" виробництва студії "Квартал 95", яку очолює Зеленський.

Напередодні стало відомо, що Служба безпеки України заборонила російському актору Федору Добронравову, виконавцю однієї з головних ролей в серіалі, в'їзд на територію країни.

"Співробітники СБУ зафіксували, що росіянин неодноразово дозволяв собі публічно висловлювати антиукраїнські гасла, в яких, зокрема, він підтримав анексію Криму", — написала на своїй сторінці у Facebook спікер Служби безпеки Олена Гітлянська.

Після цього ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що невдовзі можуть заборонити не лише Добронравова, а й взагалі весь серіал "Свати". Ці чутки викликали неабияке обурення у Володимира Зеленського, який записав відеозвернення до СБУ.  Зокрема, Зеленський зазначив, що заборона на в'їзд до України одного з акторів "Сватів" не має впливати на сам серіал, над яким працювали сотні людей та який обожнюють мільйони українців. 

"Ви спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими "Сватами". Це український серіал, придуманий мною та моїми колегами. І цей серіал знятий на наші гроші, нашими людьми. Якого біса ви щось там взагалі пропонуєте? Хто ви такі? Якщо ви Служба безпеки України, займіться безпекою України, щоб можна було вільно пройти по вулиці та дітям було не страшно. А від "Сватів" поки жодна людина не повісилася", — підкреслив Зеленський.

Втім, на цьому "шоу" не скінчилося. Зеленський не спинився й наступного дня записав нове відеозвернення, яке також виклав на своїй сторінці в соцмережі.

Спочатку актор подякував усім, хто підтримав серіал "Свати". А після цього звернувся до критиків серіалу і тих, хто підтримує його можливу заборону в Україні.

"Тепер я хочу звернутися до ботів, які теж колись були журналістами. Слухайте, адже ви нормальні люди, а не собаки. Чому ж коли вам дали команду "фас", ви одразу побігли? Ви подивіться, хто ви є насправді. Зазирніть у свій внутрішній світ", — зазначив шоумен.

ПЛОТНИЦЬКИЙ

Друге "шоу" розпочалося 21 листопада, коли в так званій Луганській народній республіці стався "переворот". Зранку центр Луганська оточили озброєні люди без розпізнавальних знаків,  а після цього стало відомо, що ватажок луганських терористів Ігор Плотницький утік до Росії.

Наступного дня, 22 листопада, ОБСЄ повідомило про переміщення техніки з донецького напрямку до Луганська. Трохи пізніше стало відомо, що центр Луганська оточили російські військові для "контролю ситуації", а після цього з’явилася інформація про те, що в окупованому Луганську так зване Міністерство внутрішніх справ самопроголошеної "ЛНР" заарештувало всіх співробітників так званої "прокуратури ЛНР". Арештовано понад два десятки осіб, включно так званого "генпрокурора ЛНР" Віталія Подоброго та "військового прокурора ЛНР" Сергія Рахно та їхніх заступників. За даними російського видання "Новая газета", "генеральну прокуратуру ЛНР" разом штурмували "МВС ЛНР" і "спецназ ДНР "Вітязь".

У четвер 23 листопада, ЗМІ знову почали писати про те, що Ігор Плотницький втік до Російської Федерації. Разом із Плотницьким до Росії також "втекли" всі гроші самопроголошеної республіки.

банках та банкоматах Луганська відсутні готівкові кошти. За попередньою інформацією, вся готівка була вивезена на територію РФ. Пенсіонерам, які звертаються до працівників фінансових установ з метою пояснення ситуації повідомляють, що кошти будуть відсутні до кінця поточного року. Причини не повідомляються", — повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник. 

У ніч на 24 листопада з’явилася інформація про те, що Плотницький прибув до Москви. Про це на своїй сторінці у Facebook написав російський письменник Захар Прилєпін.

"Ігор Плотницкий вилетів до Москви на звичайному рейсі, ось щойно прилетів. Економ-клас, спокійна людина без охорони. Взагалі один. Зайшов в автобус разом з усіма, вийшов з автобуса. Два оперативника пішли слідом, молоді, веселі, московські. Ось так буденно виглядає історія. Ми зустрілися з ним очима, він нічого не виявив. Стурбованим не виглядає. Майже умиротворений. З собою маленька сумка на плечі і піджак в чохлі. Все для нового життя", — написав Прилєпін.

Втім, у Кремлі цю інформацію коментувати відмовилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що питання про приїзд Плотницького до Москви не відноситься до компетенції Кремля, тому коментувати її не вважають за потрібне.

У п’ятницю, 24 листопада, стало відомо, що Ігор Плотницький подав у відставку — нібито за станом здоров'я. Обов'язки так званого "глави ЛНР" до майбутніх виборів поклали на самопроголошеного голову "міністерства держбезпеки" Леонід Пасічника. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$278.61
Brent
$73.08
Bitcoin
$86,704.40
S&P 500
$5,706.63
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,079.94
Ethereum
$2,009.75