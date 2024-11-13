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Шостка осталась без тепла после атаки рф - мэр

Шостка осталась без тепла после атаки рф - мэр

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После атаки российских БпЛА в Шостке на Сумщине прекратили работу большинство котельных. Сейчас теплоснабжение осуществляется только от котельных на биотопливе.

В Шостке на Сумщине после атаки рф нет тепла. Работают только те котельные, которые на биотопливе. Об этом сообщил Шосткинский городской голова Николай Нога журналистам, передает УНН.  

"В настоящее время в городе нет тепла, работают только те котельные, которые на биотопливе. Это говорит о том, что мы правильно решаем для того, чтобы увеличить количество котельных на биотопливе", - сказал Нога. 

Дополнение

Николай Нога сообщал, что российский агрессор 12 ноября нанес авиационный удар по Шосткинской общине 5 БпЛА. 

Подверглись разрушению инфраструктурные объекты громады.  

Без отопления осталась основная часть города.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
shostkaШостка