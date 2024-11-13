Шостка осталась без тепла после атаки рф - мэр

В Шостке на Сумщине после атаки рф нет тепла. Работают только те котельные, которые на биотопливе. Об этом сообщил Шосткинский городской голова Николай Нога журналистам, передает УНН.

"В настоящее время в городе нет тепла, работают только те котельные, которые на биотопливе. Это говорит о том, что мы правильно решаем для того, чтобы увеличить количество котельных на биотопливе", - сказал Нога.

Дополнение

Николай Нога сообщал, что российский агрессор 12 ноября нанес авиационный удар по Шосткинской общине 5 БпЛА.

Подверглись разрушению инфраструктурные объекты громады.

Без отопления осталась основная часть города.