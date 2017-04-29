Шестой международный фестиваль-конкурс народной хореографии завершился в Хмельницком

6-й Международный фестиваль-конкурс народной хореографии им.Владимира Глушенкова собрал 23 творческих коллектива. Сегодня состоялось награждение победителей, гала-концерт и вручение Гран-При фестиваля. Его получил ансамбль “Рассвет” с Кропивницкого.

“В этом году впервые вручили и денежные премии. На общую сумму свыше 50 тыс.грн ”, - отметила соорганизатор Фестиваля Валентина Мандзий.

Напомним, 28 апреля ярмарка “Солнечный напиток” стартовал в Ужгороде.