Шостий міжнародний фестиваль-конкурс народної хореографії завершився у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 квітня. УНН. Три дні поспіль у Хмельницькому змагалися діти- танцівники з 4-х країн світу. Як передає кореспондент УНН, близько 600 танцівників з України, Сербії, Румунії і Туреччини змагались, демонструючи танці народів світу.
6-й Міжнародний фестиваль-конкурс народної хореографії ім.Володимира Глушенкова зібрав 23 творчих колективи. Сьогодні відбулося нагородження переможців, гала-концерт і вручення Гран-Прі фестивалю. Його отримав ансамбль “Світанок” із Кропивницького.
" Цього року вперше вручили і грошові премії. На загальну суму понад 50 тис.грн“- зазначила співорганізатор Фестивалю Валентина Мандзій.
Нагадаємо, 28 квітня ярмарок “Сонячний напій” стартував в Ужгороді.