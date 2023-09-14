Шон Пенн хотел, чтобы украинцы переплавили его "Оскары" на пули и стреляли в россиян

Детали

В интервью журналу Variety Пенн выразил свое возмущение отказом Академии кинематографических искусств и наук разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения премии “Оскар” в 2022 году.

Пенн считает, что отказ Академии был ошибкой, которая показала ее непонимание серьезности ситуации в Украине. Он также обвинил Академию в том, что она пошла на поводу у популярности актера Вилла Смита, который впоследствии стал главным героем скандала на церемонии, ударив комика Криса Рока.

“Так зачем, на черта, ты просто плюнул на себя и всех остальных этой дурацкой штукой? Почему я попал в долбаную тюрьму за то, что ты только что сделал? И ты до сих пор там сидишь? Почему вы, ребята, стоите и аплодируете его худшему моменту как человека?” — прокомментировал поступок Уилла Митта актер Шон Пенн.

Несмотря на попытки убедить актера, что этот сканал уже закончился, Пенн добавил, что “такой фигни не было бы с Зеленским”.

Кроме того, он подчеркнул, что был готов уничтожить свои два “Оскара”, если Академия не позволит Зеленскому выступить.

“Я подумал, ну, к черту (награды Оскар - ред.), понимаешь? Я отдам их Украине. Их можно переплавить на пули, которыми они могут выстрелить в русских”, — добавил Пенн.

Напомним

Ранее сообщалось, что актер Уилл Смит, получивший награду за лучшую мужскую роль, вышел на сцену и ударил Рока за то, что он пошутил над прической его жены. Этот инцидент омрачил мартовскую церемонию, которая транслировалась в прямом эфире по всему миру.