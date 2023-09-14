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Шон Пенн хотів, щоб українці переплавили його "Оскари" на кулі та стріляли в росіян

Шон Пенн хотів, щоб українці переплавили його "Оскари" на кулі та стріляли в росіян

Київ • УНН

 • 467706 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Американський актор Шон Пенн висловив своє обурення рішенням Академії кінематографічних мистецтв і наук не дати президенту України Володимиру Зеленському виступити на церемонії нагородження "Оскара". Він назвав це рішення«помилкою та звинуватив Академію і зауважив, що після цієї ситуації був готовий переплавити "Оскар" на кулі для вбивства росіян. Про це він сказав в інтерв'ю журналу Variety, передає УНН.

Деталі

В інтерв’ю журналу Variety Пенн висловив своє обурення відмовою Академії кінематографічних мистецтв і наук дозволити Зеленському виступити на церемонії вручення премії “Оскар” у 2022 році.

Пенн вважає, що відмова Академії була помилкою, яка показала її нерозуміння серйозності ситуації в Україні. Він також звинуватив Академію в тому, що вона пішла на поводу у популярності актора Віллі Сміт, який згодом став головним героєм скандалу на церемонії, ударивши коміка Кріс Рока.

“То навіщо, на біса, ти просто плюнув на себе та всіх інших цією дурною штукою? Чому я потрапив у довбану в’язницю за те, що ти щойно зробив? І ти досі там сидиш? Чому ви, хлопці, стоїте і аплодуєте його найгіршому моменту як людини?” — прокоментував вчинок Вілл Мітта актор Шон Пенн.

Попри спроби переконати актора, що цей сканал вже закінчився, Пенн додав, що “такої фігні не було б із Зеленським”.

Крім того, він наголосив, що був готовий знищити свої два “Оскари”, якщо Академія не дозволить Зеленському виступити.

“Я подумав, ну, до біса ( нагороди Оскар - ред.), розумієш? Я віддам їх Україні. Їх можна переплавити на кулі, якими вони можуть вистрілити в росіян”, — додав Пенн.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що актор Вілл Сміт, який отримав нагороду за найкращу чоловічу роль, вийшов на сцену та вдарив Рока за те, що він пожартував над зачіскою його дружини. Цей інцидент затьмарив березневу церемонію, яка транслювалася в прямому ефірі по всьому світу. 

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