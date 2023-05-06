Шмыгаль встретился с Сунаком: обсудили движение Украины в ЕС и НАТО и восстановление

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"Пообщался в Лондоне с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили поддержку Украины в евроатлантическом направлении. Благодарен Британии за готовность способствовать движению нашего государства в НАТО", - указал Шмыгаль.

Также стороны, по словам Премьера, "сосредоточили внимание на подготовке к Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в этом году в Лондоне". "Планируем сделать акцент на таких вопросах: быстрое восстановление, конфискация российских активов, страхование военных рисков, привлечение к восстановлению частного бизнеса и реализация реформ", - рассказал он.

Дополнение

Всемирный банк оценивает потребности Украины на восстановление в 411 млрд долл.

Восстановление Украины начнется уже в этом году, заявил Шмыгаль. И добавил, что для этого необходимо 14,1 млрд долл.

Шмыгаль отметил, что энергетическая инфраструктура, жилье, критическая инфраструктура, экономика и гуманитарное разминирование - это 5 приоритетов на этот год.