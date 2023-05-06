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Шмигаль зустрівся з Сунаком: обговорили рух України до ЄС і НАТО та відновлення

Шмигаль зустрівся з Сунаком: обговорили рух України до ЄС і НАТО та відновлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з британським колегою Ріші Сунаком в Лондоні. Сторони обговорили євроатлантичний рух України, а також підготовку до конференції з питань відновлення України, повідомив очільник українського уряду у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Поспілкувався в Лондоні з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Обговорили підтримку України в євроатлантичному напрямку. Вдячний Британії за готовність сприяти руху нашої держави до НАТО", - вказав Шмигаль.

Також сторони, зі слів Прем'єра, "зосередили увагу на підготовці до Конференції з питань відновлення України, що відбудеться цьогоріч у Лондоні". "Плануємо зробити акцент на таких питаннях: швидке відновлення, конфіскація російських активів, страхування воєнних ризиків, залучення до відновлення приватного бізнесу та реалізація реформ", - розповів він.

Доповнення

Світовий банк оцінює потреби України на відновлення у 411 млрд дол.

Відновлення України розпочнеться вже цього року, заявив Шмигаль. І додав, що для цього необхідно 14,1 млрд дол.

Шмигаль зазначив, що енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування - це 5 пріоритетів на цей рік.

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