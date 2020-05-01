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Шмыгаль отчитался Зеленскому о подготовке постепенного смягчения карантина

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по предотвращению распространения COVID-19, состоявшемуся под председательством Президента Владимира Зеленского, отчитался, что Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Президента.

Шмыгаль отчитался Зеленскому о подготовке постепенного смягчения карантина

“Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм, детально прорабатывая все этапы. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, которое прошло под председательством Президента Владимира Зеленского”, — сообщили в Офисе.

Сегодня, как указано, должны открыться продовольственные рынки, однако функционировать они будут по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

“Также было отмечено, что майские праздники — последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Национальная полиция проинформировала, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это”, — отметили в ОПУ.

Пограничники сообщили об увеличении количества людей, которые устанавливают приложение “Дій вдома”, которое помогает проходить самоизоляцию во время карантина. Контроль за соблюдением самоизоляции посредством приложения происходит с помощью регулярных сообщений в течение дня, проверки соответствия фото лица эталонной фотографии, загруженной при установке сервиса, а также геолокации мобильного телефона в момент фотографирования. После получения сообщения гражданину необходимо в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что из более чем семи тысяч граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за прошлые сутки, 65% установили приложение “Дій вдома”. Несколькими днями ранее таких было 50%.

“Мы видим, что украинцы становятся более сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение. В основе приложения — лучший зарубежный опыт. Уверен, оно поможет украинцам комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина”, — отметил Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также добавил, что в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.

Напомним, по данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине 455 новых случаев инфицирования коронавирусом, в общем 10 861 случай.

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