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Шмыгаль: открытие метро не может быть до 22 мая

Киев • УНН

 • 20638 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. По плану, который наработало правительство, открытие метрополитена в Украине не может произойти до 22 мая. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании под председательством Президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Шмыгаль: открытие метро не может быть до 22 мая

"На совещании поднимался вопрос запуска транспорта, в том числе - метрополитена. Денис Шмыгаль сообщил, что по плану, который наработало правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая", - сообщили в Офисе.

Как пояснили в ОПУ, цитируя Шмыгаля, ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.

Добавим, ограничения на работу общественного транспорта в Украине ввели в рамках карантина на фоне ситуации с коронавирусом. Карантин ввели 12 марта и пока продлили до 22 мая.

Напомним, профильный министр Криклий рассказал об изменениях в работе общественного транспорта после 22 мая.

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