Шмигаль: відкриття метро не може бути до 22 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. За планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену в Україні не може відбутися до 22 травня. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді під головуванням Президента, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"На нараді порушували питання запуску транспорту, серед іншого – метрополітену. Денис Шмигаль повідомив, що за планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня", - повідомили в Офісі.
Як пояснили в ОПУ, цитуючи Шмигаля, ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.
Додамо, обмеження на роботу громадського транспорту в Україні ввели у межах карантину на фоні ситуації з коронавірусом. Карантин ввели 12 березня і наразі продовжили до 22 травня.
Нагадаємо, профільний міністр Криклій розповів про зміни у роботі громадського транспорту після 22 травня.