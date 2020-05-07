Криклій розповів про зміни у роботі громадського транспорту після 22 травня

"Якщо ми говоримо про більш широке коло, яке зможе використовувати громадський транспорт, то це вже після 22 травня. Однак, можна зазначити, що буде функціонувати весь транспорт як в Україні, так і не в Україні в рамках нової реальності. Тобто тотальний масочний режим, обов'язкові температурні перевірки у місцях великого скупчення, постійна дезінфекція", - сказав Криклій.

Відтак, до 22 травня не планується змінювати норми щодо громадського транспорту.

“Доволі важко буде у метро на рівні вагонів контролювати, скільки людей зайшло. Щоб організувати цей процес перевірки і такого важливого необхідного контролю, то це вимагає певного часу і організації. Тому теж на 22 травня ще точно ніхто не готовий", - додав Криклій.

Нагадаємо, за інформацією мера Києва Віталія Кличка, наземний громадський транспорт столиці працюватиме на першому етапі послаблення карантину в обмеженому режимі, принаймні до 22 травня.