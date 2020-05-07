Криклий рассказал об изменениях в работе общественного транспорта после 22 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. После 22 мая, когда будет ослаблен карантин, более широкий круг лиц сможет пользоваться общественным транспортом. Однако, с вопросом метро сложнее. Об этом заявил министр инфрастуктуры Владислав Криклий в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.
"Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако, можно отметить, что будет работать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", - сказал Криклий.
Так, до 22 мая не планируется менять нормы по общественному транспорту.
"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 мая еще точно никто не готов", - добавил Криклий.
Напомним, по информации мэра Киева Виталия Кличко, наземный общественный транспорт столицы будет работать на первом этапе ослабление карантина в ограниченном режиме, по крайней мере до 22 мая.