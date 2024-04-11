Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Словакию: начались правительственные консультации по сотрудничеству стран и Формуле мира

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Словакию для встречи с руководством страны и обсуждения сотрудничества в различных сферах. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Детали

Прибыли в Словакию для проведения межправительственных консультаций. На повестке дня, в частности, сотрудничество в сфере энергетики, логистика, торговля, поддержка Формулы мира президента Украины - резюмировал Шмыгаль.

По его словам, по итогам консультаций планируется подписание ряда двусторонних документов.

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Шмыгаль рассказал, что украинская делегация уже начала межправительственные консультации с правительством Словакии. Премьер-министр Украины уверен, что это даст возможность министрам наших стран установить контакты и прагматично говорить об общих интересах, экономике, развитии, восстановлении Украины, об участии в проектах логистики и о европейских фондах.

Он допускает, что консультации дадут толчок и для межрегионального сотрудничества, для реализации проектов между городами и общинами Украины и Словакии.

Для нас также критически важна поддержка наших евроинтеграционных стремлений и Формулы мира Президента Украины. Сосредоточим внимание на этих вопросах - подчеркнул глава украинского правительства.

Также во время открытия диалога Шмыгаль акцентировал на постоянных воздушных атаках россии. В частности, сегодня враг снова нанес комбинированный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре. Ценим предоставленную Словакией энергетическую и гуманитарную помощь.

Напомним

Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала премьер-министра Роберта Фицо за его попытки ослабить судебную систему, сотрудничать с Россией и подорвать поддержку Украины в российско-украинской войне.