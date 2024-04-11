Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Словакию: начались правительственные консультации по сотрудничеству стран и Формуле мира

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  93640 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  135965 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  131106 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  129733 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116353 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  95330 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115661 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115534 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114495 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108230 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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9 апреля 2024, 13:31  •  191487 просмотра
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5 апреля 2024, 10:51  •  409614 просмотра

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Словакию на межправительственные консультации, чтобы обсудить сотрудничество в энергетике, логистике, торговле, поддержку украинской Формулы мира, подписание двусторонних документов и евроинтеграционные стремления Украины.

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Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Словакию: начались правительственные консультации по сотрудничеству стран и Формуле мира

В Николаеве из-за вражеского попадания 2 погибших, 4 пострадавших - ОВА

По предварительной информации, в результате вражеского попадания в Николаеве погибли 2 человека, 4 пострадали.

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46-летняя женщина была ранена во время артиллерийского обстрела россиянами прифронтового города Гуляйполе во дворе собственного дома, ее доставили в больницу.

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россияне атаковали прифронтовое Гуляйполе на Запорожье, ранили женщину - ОВА

Центрэнерго о разрушенной Трипольской ТЭС: масштабы разрушений - ужасные

российский ракетный удар полностью разрушил Трипольскую тепловую электростанцию "Центрэнерго" в результате массированной атаки 11 апреля. На сегодня, "Центрэнерго" потеряла 100% генерации

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Центрэнерго о разрушенной Трипольской ТЭС: масштабы разрушений - ужасные

Массированная атака рф на Львовскую область: прокуратура показала фото

11 апреля враг атаковал Львовскую область ракетами и беспилотниками, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры, начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Массированная атака рф на Львовскую область: прокуратура показала фото

В беларуси в СИЗО умер политзаключенный, которого обвиняли в оскорблении лукашенко

Политзаключенный Александр Кулинич, обвиняемый в оскорблении лукашенко, умер в белорусском СИЗО 9 апреля, не дожив несколько дней до суда.

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В беларуси в СИЗО умер политзаключенный, которого обвиняли в оскорблении лукашенко

Кипер: в результате вчерашней атаки рф на Одессу погибла девочка, родители и младшая сестра - в больнице

10-летняя девочка погибла, а ее родители и младшая сестра были госпитализированы в результате российского ракетного обстрела Одессы.

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Кипер: в результате вчерашней атаки рф на Одессу погибла девочка, родители и младшая сестра - в больнице

Взрыв в Николаеве подтвердил мэр

В Николаеве, Украина, произошел взрыв, подробности которого выясняются, заявил мэр города Александр Сенкевич.

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Взрыв в Николаеве подтвердил мэр

Беспилотники впервые атаковали республику мордовию

Над территорией мордовии, субъекта российской федерации, во время ночной атаки были сбиты два беспилотника. Это первый случай, когда республику атаковали дроны.

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Беспилотники впервые атаковали республику мордовию