Шмыгаль предложил Германии создать совместный стратегический резерв энергооборудования для Украины

Предложил немецкой стороне создать совместный механизм формирования стратегического резерва энергетического оборудования с участием Германии, других партнеров и международных институций. Речь идет о предварительно размещенных запасах критических компонентов, готовых к быстрому развертыванию в случае масштабных повреждений

По его словам, еще одним практическим и быстрым решением является использование оборудования с выведенных из эксплуатации ТЭС в Германии.

В то же время мы не только восстанавливаем — мы трансформируем нашу энергосистему. Наша цель — создать современную, устойчивую систему, интегрированную в ENTSO-E. Опыт Германии в энергетическом переходе для нас чрезвычайно ценен. Мы работаем в условиях постоянных вызовов, но в то же время строим систему, рассчитанную на долгосрочную устойчивость и интеграцию. Немецкие компании, которые заходят в Украину уже сейчас, получают возможность стать первыми участниками этого процесса. Мы открыты к сотрудничеству и готовы предлагать конкретные инвестиционные проекты

Как сообщил министр энергетики, Германия является и остается ключевым партнером в энергетическом секторе. 552 млн евро вклада в Фонд поддержки энергетики, сотни гуманитарных поставок и тысячи тонн оборудования. Благодарны за эту поддержку.

Во время Пленарного заседания украинско-германских межправительственных консультаций под председательством Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального Канцлера Германии Фридриха Мерца озвучил вызовы для энергетической безопасности, текущие потребности украинского энергосектора, а также рассказал о возможностях развития нашего сотрудничества. Мы высоко ценим сотрудничество в рамках Немецко-украинского энергетического партнерства. Более 100 немецких компаний предоставили 22 тысячи единиц оборудования для ремонта и обслуживания критической инфраструктуры Украины. Спасибо!