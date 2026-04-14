Шмыгаль предложил Германии создать совместный стратегический резерв энергооборудования для Украины
Киев • УНН
Украина инициирует создание международного запаса критических компонентов для быстрого ремонта сетей. Также планируется использование оборудования немецких ТЭС.
Министр энергетики Денис Шмыгаль предложил создать совместный механизм формирования стратегического резерва энергетического оборудования с участием Германии, других партнеров и международных институций, передает УНН.
Речь идет о предварительно размещенных запасах критических компонентов, готовых к быстрому развертыванию в случае масштабных повреждений
По его словам, еще одним практическим и быстрым решением является использование оборудования с выведенных из эксплуатации ТЭС в Германии.
В то же время мы не только восстанавливаем — мы трансформируем нашу энергосистему. Наша цель — создать современную, устойчивую систему, интегрированную в ENTSO-E. Опыт Германии в энергетическом переходе для нас чрезвычайно ценен. Мы работаем в условиях постоянных вызовов, но в то же время строим систему, рассчитанную на долгосрочную устойчивость и интеграцию. Немецкие компании, которые заходят в Украину уже сейчас, получают возможность стать первыми участниками этого процесса. Мы открыты к сотрудничеству и готовы предлагать конкретные инвестиционные проекты
Как сообщил министр энергетики, Германия является и остается ключевым партнером в энергетическом секторе. 552 млн евро вклада в Фонд поддержки энергетики, сотни гуманитарных поставок и тысячи тонн оборудования. Благодарны за эту поддержку.
Во время Пленарного заседания украинско-германских межправительственных консультаций под председательством Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального Канцлера Германии Фридриха Мерца озвучил вызовы для энергетической безопасности, текущие потребности украинского энергосектора, а также рассказал о возможностях развития нашего сотрудничества. Мы высоко ценим сотрудничество в рамках Немецко-украинского энергетического партнерства. Более 100 немецких компаний предоставили 22 тысячи единиц оборудования для ремонта и обслуживания критической инфраструктуры Украины. Спасибо!
Кроме того, министр добавил, что не менее важным является постоянное присутствие компании Siemens Energy, которая остается вовлеченной в Украине даже в самые сложные периоды.
