Шмыгаль предложил Германии создать совместный стратегический резерв энергооборудования для Украины

$43.440.0250.750.16
19:27 • 1750 просмотра
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
14 апреля, 12:03 • 23519 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto
14 апреля, 11:26 • 24832 просмотра
Необходимо снизить "порог входа" в Defence City, чтобы спецрежим дал ожидаемые результаты - Гетманцев
14 апреля, 10:26 • 22363 просмотра
Посевную уже начали аграрии всех областей - что сеют и какие регионы в лидерахPhoto
14 апреля, 09:54 • 23440 просмотра
Оккупанты атаковали 6 КАБами критически важную Печенежскую дамбу в Харьковской области - ОВА
Эксклюзив
14 апреля, 09:13 • 22230 просмотра
Шесть лет в поисках правды: вдова пациента клиники Odrex ждет результатов очередной экспертизыPhoto
14 апреля, 08:06 • 14692 просмотра
"Это не наступление на Сумы": в ЦПД СНБО объяснили штурмовые попытки врага в Сумской области
14 апреля, 06:59 • 29266 просмотра
Зеленский подписал закон из пакета МВФ о военном сборе на три года после войны
14 апреля, 05:49 • 6894 просмотра
Война на Ближнем Востоке может поднять инфляцию в Украине - НБУ
13 апреля, 16:56 • 25236 просмотра
Профсоюз авиаработников Украины выдвинул кандидатуру Сергея Бызова на должность Председателя Федерации профсоюзов Украины
Популярные новости
МЭА: война в Иране уничтожила рост мирового спроса на нефть14 апреля, 11:14 • 11555 просмотра
Смерть пациента в клинике Odrex: какие методы применяют обвиняемые, чтобы затянуть рассмотрение дела в суде14 апреля, 11:56 • 22437 просмотра
Членство Украины в ЕС не будет "второго сорта", Киев должен выполнить критерии вступления - Мерц14 апреля, 14:15 • 4386 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14:47 • 8598 просмотра
Что приготовить из продуктов, оставшихся после Пасхи – топ-7 простых и вкусных идейPhoto16:30 • 7634 просмотра
публикации
Что приготовить из продуктов, оставшихся после Пасхи – топ-7 простых и вкусных идейPhoto16:30 • 7768 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto14 апреля, 12:03 • 23523 просмотра
Смерть пациента в клинике Odrex: какие методы применяют обвиняемые, чтобы затянуть рассмотрение дела в суде14 апреля, 11:56 • 22506 просмотра
Сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и повысятся ли они в ценеPhoto13 апреля, 13:37 • 79996 просмотра
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет13 апреля, 12:45 • 64232 просмотра
Шмыгаль предложил Германии создать совместный стратегический резерв энергооборудования для Украины

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Украина инициирует создание международного запаса критических компонентов для быстрого ремонта сетей. Также планируется использование оборудования немецких ТЭС.

Министр энергетики Денис Шмыгаль предложил создать совместный механизм формирования стратегического резерва энергетического оборудования с участием Германии, других партнеров и международных институций, передает УНН.

Предложил немецкой стороне создать совместный механизм формирования стратегического резерва энергетического оборудования с участием Германии, других партнеров и международных институций. Речь идет о предварительно размещенных запасах критических компонентов, готовых к быстрому развертыванию в случае масштабных повреждений 

- сообщил Шмыгаль во время визита в Германию.

По его словам, еще одним практическим и быстрым решением является использование оборудования с выведенных из эксплуатации ТЭС в Германии.

В то же время мы не только восстанавливаем — мы трансформируем нашу энергосистему. Наша цель — создать современную, устойчивую систему, интегрированную в ENTSO-E. Опыт Германии в энергетическом переходе для нас чрезвычайно ценен. Мы работаем в условиях постоянных вызовов, но в то же время строим систему, рассчитанную на долгосрочную устойчивость и интеграцию. Немецкие компании, которые заходят в Украину уже сейчас, получают возможность стать первыми участниками этого процесса. Мы открыты к сотрудничеству и готовы предлагать конкретные инвестиционные проекты 

- подчеркнул Шмыгаль.

Добавим

Как сообщил министр энергетики, Германия является и остается ключевым партнером в энергетическом секторе. 552 млн евро вклада в Фонд поддержки энергетики, сотни гуманитарных поставок и тысячи тонн оборудования. Благодарны за эту поддержку.

Во время Пленарного заседания украинско-германских межправительственных консультаций под председательством Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального Канцлера Германии Фридриха Мерца озвучил вызовы для энергетической безопасности, текущие потребности украинского энергосектора, а также рассказал о возможностях развития нашего сотрудничества. Мы высоко ценим сотрудничество в рамках Немецко-украинского энергетического партнерства. Более 100 немецких компаний предоставили 22 тысячи единиц оборудования для ремонта и обслуживания критической инфраструктуры Украины. Спасибо! 

- подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, министр добавил, что не менее важным является постоянное присутствие компании Siemens Energy, которая остается вовлеченной в Украине даже в самые сложные периоды.

Украина и Германия подписали 10 новых соглашений о сотрудничестве, а кроме того совместно произведут уже 7 видов дронов - Зеленский14.04.26, 15:47 • 2126 просмотров

