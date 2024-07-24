Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-разговор с новоназначенным премьером Эстонии Кристеном Михалом. Обсудили дальнейшую поддержку Украины, санкции против России и сотрудничество между правительствами.
Новое правительство Эстонии продолжит всесторонне поддерживать Украину, в частности на пути к вступлению в ЕС и НАТО. Об этом шла речь во время онлайн-разговора Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с новоназначенным премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, пишет УНН.
Новое правительство Эстонии продолжит всесторонне поддерживать наше государство, в частности на пути к вступлению в ЕС и НАТО. Обсудили это во время онлайн-разговора с новоназначенным премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом
Премьер указал, что пожелал новому правительству Эстонии успехов в работе.
"Поблагодарил за мощную поддержку от начала полномасштабного вторжения России: военную, гуманитарную, энергетическую. "Для нас это очень важно в контексте подготовки к новому отопительному сезону", - отметил он.
По словам Шмыгаля, он проинформировал коллегу о постоянных обстрелах россии и энергетическом терроре. "Рассказал о потребностях в восстановлении", - указал глава правительства.
"Обсудили санкционную политику против агрессора. Призвал Эстонию поддержать бессрочное замораживание российских активов в Евросоюзе, пока россия не компенсирует нанесенный Украине ущерб", - добавил Премьер.
"Ценим поддержку Эстонией Формулы мира Президента Украины. Рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества между нашими правительствами", - отметил Шмыгаль.
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