Новый глава правительства Эстонии Кристен Михал заявил о долговременной поддержке Украины в ее борьбе против россии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

В интервью изданию новый премьер Эстонии сказал, что правительство страны будет поддерживать Украину до победы в войне с россией, не меняя курса предыдущей администрации.

Мы будем поддерживать Украину до победы Украины в этой войне. Мы в этой войне надолго, надеюсь, и наши союзники тоже. Послание нашим врагам - Эстония хорошо защищена, мы увеличим наши расходы на оборону - сказал Михал в интервью Reuters.

По словам Михала, правительство Эстонии планирует собрать около одного миллиарда евро на закупку боеприпасов для Эстонии, согласно плану, который будет разработан до сентября. Он добавил, что еще одним приоритетом правительства является борьба со снижением темпов роста экономики на фоне ежеквартального сокращения ВВП примерно на 9-10%.

Напомним

Юрист по образованию Кристен Михал заменил на посту премьера Каю Каллас, которая недавно возглавила внешнеполитическое ведомство Европейского Союза. Каллас считают одной из самых решительных критиков россии и сторонников Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Михал представляет ту же либеральную Партию реформ, что и Каллас, и возглавит правоцентристскую коалицию большинства своего предшественника с либеральной партией "Эстония 200" и социал-демократами.

Зеленський підписав угоди про безпекову співпрацю з Литвою та Естонією