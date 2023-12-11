Шмыгаль отчитался о прогрессе Нацстратегии по созданию безбарьерной среды
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достижениях Национальной стратегии безбарьерной среды до 2023 года, включая новые стандарты цифровых услуг, компенсации работодателям за работников с инвалидностью и обновленные строительные нормы по доступности.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о достижениях в реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине за 2023 год, пишет УНН.
Безбарьерность сегодня - это насущная необходимость для миллионов украинцев. Совместно с первой леди Украины Еленой Зеленской и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком провели итоговое заседание Совета безбарьерности.
Детали
По его словам, в этом году Правительству удалось воплотить ряд проектов по безбарьерному пространству.
Минцифры ввело европейские стандарты цифровых коммуникаций государственных органов, которые теперь реализуются на практике во всех государственных цифровых сервисах;
Минэкономики начало программу компенсаций работодателям, которые обустроили рабочее место для специалиста с инвалидностью.
Безбарьерность при прохождении ВВК.
Электронная очередь, цифровизация документов.
Выделили средства на мероприятия по созданию безбарьерной среды.
Минобновления обновляет государственные строительные нормы с учетом требований безбарьерности. В этом году приняты нормы для больниц, убежищ и укрытий, требования к временным сооружениям.
Минздрав продолжает системно, шаг за шагом, внедрять активную доказательную реабилитацию.
"Благодарен всем за продуктивную работу. Не останавливаемся на достигнутом. Усиливаем взаимодействие с органами местного самоуправления, ведь именно от них зависит конечный результат", - добавил Шмыгаль.
Напомним
В апреле Правительство определило план по созданию безбарьерного пространства в Украине. Он вовлекает в работу 20 министерств, которые должны обеспечить людям с инвалидностью и слабозащищенным слоям населения свободный доступ к образованию, трудоустройству, передвижению и остальным важным сферам жизни.
Шмыгаль отчитался о прогрессе Нацстратегии по созданию безбарьерной среды
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достижениях Национальной стратегии безбарьерной среды до 2023 года, включая новые стандарты цифровых услуг, компенсации работодателям за работников с инвалидностью и обновленные строительные нормы по доступности.
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