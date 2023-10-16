Шмыгаль обсудил со спецпредставителем США источники финансирования восстановления Украины

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 17316 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 33846 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 43120 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 136583 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 75921 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 89726 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 257142 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 78269 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 127823 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168707 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
46%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 113719 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 179954 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 91179 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 44888 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 25061 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 136515 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 181509 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 257081 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 291116 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 341615 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 7924 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 26133 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 45976 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 92214 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 62967 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

Шмыгаль обсудил со спецпредставителем США источники финансирования восстановления Украины

Киев • УНН

 • 333148 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился и обсудил со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, в частности источники финансирования восстановления Украины и точки роста ВВП, передает УНН.

Шмыгаль обсудил со спецпредставителем США источники финансирования восстановления Украины

Цитата

«Содержательная встреча со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Сосредоточили внимание на точках роста ВВП: переработка в агросекторе, энергетика, ВПК, строительная отрасль, IT, машиностроение», - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, акцент также на разминировании и совместных программах поддержки бизнеса.

«Проговорили источники финансирования восстановления. Агрессор должен заплатить за нанесенный ущерб. Коснулись вопроса использования замороженных российских активов. Благодарны США за весомую финансовую поддержку», - сообщил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что украинский экспорт — ключевая составляющая роста экономики.

«Работаем над расширением экспортных возможностей и функционированием Черноморского зернового коридора. В этом контексте важна эффективная система страхования военных рисков. Координируем работу совместно с американскими партнерами», - написал Шмыгаль.

Кроме того, он пригласил американские компании развивать свой бизнес в Украине.

«Создаем благоприятные условия для иностранного бизнеса: внедряем реформы, инвестиционное сопровождение, индустриальные парки, проекты ГЧП и концессии. Есть успешные кейсы в энергетическом сотрудничестве между «Энергоатомом» и Westinghouse. Пригласил американские компании развивать свой бизнес в Украине», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Во время встречи были затронуты вопросы обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году и защиты энергетической инфраструктуры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,534.50