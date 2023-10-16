Шмигаль обговорив зі спецпредставницею США джерела фінансування відновлення України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся та обговорив зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, зокрема джерела фінансування відновлення України та точки зростання ВВП, передає УНН.
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«Змістовна зустріч зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Зосередили увагу на точках зростання ВВП: переробка в агросекторі, енергетика, ВПК, будівельна галузь, IT, машинобудування», - написав Шмигаль.
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За його словами, акцент також на розмінуванні та спільних програмах підтримки бізнесу.
«Проговорили джерела фінансування відновлення. Агресор має заплатити за завдані збитки. Торкнулися питання використання заморожених російських активів. Вдячні США за вагому фінансову підтримку», - повідомив Шмигаль.
Прем‘єр також зазначив, що український експорт — ключова складова зростання економіки.
«Працюємо над розширенням експортних можливостей та функціонуванням Чорноморського зернового коридору. В цьому контексті важлива ефективна система страхування воєнних ризиків. Координуємо роботу спільно з американськими партнерами», - написав Шмигаль.
Окрім того, він запросив американські компанії розвивати свій бізнес в Україні.
«Створюємо сприятливі умови для іноземного бізнесу: впроваджуємо реформи, інвестиційний супровід, індустріальні парки, проєкти ДПП та концесії. Маємо успішні кейси в енергетичній співпраці між «Енергоатомом» та Westinghouse. Запросив американські компанії розвивати свій бізнес в Україні», - розповів Шмигаль.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Під час зустрічі було порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році та захист енергетичної інфраструктури.