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Шмыгаль обсудил с представителями США децентрализацию и трансформацию угольных регионов Украины

Шмыгаль обсудил с представителями США децентрализацию и трансформацию угольных регионов Украины

Киев  •  УНН

 • 17726 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с представителями посольства США и USAID, на которой они обсудили продолжение децентрализации, трансформацию угольных регионов и подготовку к новому учебному году в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с представителями посольства США в Украине и Агентства США по международному развитию (USAID)... Глава правительства также рассказал, что правительство продолжает принимать все необходимые меры для противодействия распространению коронавируса, в частности накануне старта учебного года. При обсуждении вопросов энергетического сектора Премьер-министр отметил, что правительство ведет переговоры по реализации проекта справедливой трансформации угольных регионов", - говорится в сообщении.

По словам Дениса Шмыгаля, трансформация этих регионов - это важное направление, ведь они понимают, что угольная генерация себя исчерпывает с точки зрения экологии и продуктивности.

"Из 33 шахт 20 являются убыточными и неэффективными. Мы понимаем, что проблемы угольных регионов нужно будет решать комплексно, ведь шахты рано или поздно начнут закрываться. Всего в Украине насчитывается 60 так называемых моногородов, которые зависят от одной шахты или одного предприятия. Уже сейчас нужно решать проблемы таких населенных пунктов, чтобы через 5-10 лет мы не получили социально-демографические катастрофы в этих регионах", - сказал Премьер-министр.

Указано, что Денис Шмыгаль поздравил новоназначенного Руководителя Миссии USAID в Украине и Беларуси господина Джеймса Хоупа и поблагодарил за всестороннюю и последовательную поддержку Украины со стороны правительства США, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в реализации проектов, направленных на экономическое и социальное развитие Украины.

"Также глава правительства рассказал о последовательном продолжении реформы децентрализации, отметив, что это одна из самых успешных и поддерживаемых обществом реформ. Денис Шмыгаль выразил надежду, что проекты "Пульс" и "Dobre", которые находятся на стадии завершения, продолжат свою работу и после проведения местных выборов для усиления и закрепления реформы в новообразованных общинах", - говорится в сообщении.

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По словам Дениса Шмыгаля, на следующем этапе потребуется, чтобы новообразованные общины и районы быстрее учились, как эффективно жить в новых условиях, в частности, как реформировать областные государственные администрации. Поэтому они будут благодарны за дальнейшую поддержку этих реформ.

"Со своей стороны директор Миссии USAID Джеймс Хоуп сообщил, что поддерживает продолжение программ по реформе децентрализации. По его словам, в этом году в Украине реализуются десятки различных программ и проектов, касающихся сферы энергетики, экономики, здравоохранения и других важных направлений", - указано в сообщении.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов встретился с министром обороны Великобритании.

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