Мінрегіон: ОБСЄ допомагатиме Україні з питанням децентралізації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Мінрегіон та ОБСЄ продовжать співпрацювати у проведенні діалогів з питань децентралізації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.
"Представники проекту ОБСЄ “Сприяння діалогу щодо реформ в Україні” висловили готовність долучитися до проведення діалогів між різними зацікавленими сторонами, включаючи органи влади, органи місцевого самоврядування, експертне середовище, задля сприяння соціальній стабільності та впровадження децентралізації", - йдеться у повідомленні.
Проект, зокрема, розгляне можливість проведення соціологічного дослідження в частині місцевої демократії, передбачає розробку методичних матеріалів та проведення тренінгів з діалогових навичок для представників органів виконавчої влади, задіяних у реформі, додали у міністерстві.
Так, у червні завершився процес створення 1470 територіальних громад, а у липні було сформовано 136 нових районів. "Попереду великий обсяг завдань, спрямованих на розбудову всієї системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Важливо завершити цю роботу у 2020 році”, — зазначив з цього приводу заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.
Як вказано, передбачається, що до кінця цього року уряд та парламент ухвалять низку важливих рішень для впровадження децентралізації та формування територіальної організації влади.
Нагадаємо, у липні у ВР вказали, що реформа децентралізації наближається до свого завершення.