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Разумков: реформа децентралізації наближається до свого завершення

Разумков: реформа децентралізації наближається до свого завершення

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Реформа децентралізації наближається до свого завершення. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє УНН.

“Багато питань, які треба прийняти для того, щоб відбулися вибори і вони пройшли дійсно демократично. Так, щоб вони відображали волю українського народу. Ми сьогодні, весь депутатський корпус, працюємо над цим. Сьогодні був проголосований і виборчий кодекс, були виділені кошти на проведення місцевих виборів, є питання ще зміни меж районів. Я думаю, що найближчим часом це питання також буде підійматися у Верховній Раді, але це все продовження децентралізації. З якимись позиціями колеги погоджуються, проти якихось будуть виступати, але в цілому реформа децентралізації наближається до свого завершення”, — наголосив він.

Дмитро Разумков також висловив переконання, що влада на місцях після виборів зміниться “достатньо сильно”.

Додамо, голова ВРУ переконаний, що у парламенті немає голосів під федералізацію.

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