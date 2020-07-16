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Разумков переконаний, що у парламенті немає голосів під федералізацію

Разумков переконаний, що у парламенті немає голосів під федералізацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми “Право на владу” висловив переконання, що на сьогоднішній день у парламенті немає голосів під федералізацію України, якщо б така ініціатива була, повідомляє УНН.

“Я не думаю, що сьогодні в парламенті є, по-перше, така течія — переходу до федералізації. А по-друге, що є під це голоси, якщо б, навіть, така ініціатива сьогодні була”, — наголосив він.

Сьогодні, Верховна Рада України провела урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Так, засідання розпочали з гімну України. У Раду прибув Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та інші урядовці. Також у залі перебувають ще чотири колишні президенти України: Леоніл Кравчук, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та народні депутати України першого та дев’ятого скликань.

Українські Національні Новини

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