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У ВР розпочалось урочисте засідання до 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет

У ВР розпочалось урочисте засідання до 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Верховна Рада України розпочала урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України, передає кореспондент УНН.

“Урочисте засідання з нагоди 30 річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України оголошую відкритим”, — заявив голова ВРУ Дмитро Разумков.

Так, засідання розпочали з гімну України. У Раду прибув Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та інші урядовці. Також у залі перебувають ще чотири колишні президенти України: Леоніл Кравчук, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та народні депутати України першого та дев’ятого скликань.

Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови № 3721 про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

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