Рада проведе урочисте засідання до 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України

“Це було прикладом того, як люди з різними поглядами змогли об’єднатись в цій сесійній залі. Це був унікальний момент єднання”, — сказав нардеп Сергій Соболєв, який був присутній під час схвалення документу у 1990 році.

Як раніше повідомляв УНН, Стефанчук запропонував провести урочисте засідання парламенту 16 липня, у день прийняття декларації про державний суверенітет, та покликати нардепів, які брали в цьому участь.



Нагадаємо, 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР голосами 355 депутатів, виконуючи волю українського народу до побудови вільної незалежної держави, схвалила доленосний документ — Декларацію про державний суверенітет України.

Вона складається з 10 розділів. У розділі про економічну самостійність проголошувалося, що “земля, її надра, повітряний простір, водні й інші природні ресурси є власністю українського народу, тобто громадян усіх національностей України”.