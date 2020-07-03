Рада проведет торжественное заседание к 30-й годовщине Декларации о государственном суверенитете Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада приняла в целом проект постановления № 3721 о торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Соответствующее решение поддержали 349 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
“Это было примером того, как люди с разными взглядами смогли объединиться в этом сессионном зале. Это был уникальный момент единения”, — сказал нардеп Сергей Соболев, присутствовавший при одобрении документа в 1990 году.
Как ранее сообщал УНН, Стефанчук предложил провести торжественное заседание парламента 16 июля, в день принятия декларации о государственном суверенитете, и позвать нардепов, которые принимали в этом участие.
Напомним, 16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР голосами 355 депутатов, выполняя волю украинского народа к построению свободного независимого государства, одобрил судьбоносный документ — Декларацию о государственном суверенитете Украины.
Она состоит из 10 разделов. В разделе об экономической самостоятельности провозглашалось, что “земля, ее недра, воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы являются собственностью украинского народа, т.е. граждан всех национальностей Украины”.