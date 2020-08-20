Шмигаль обговорив з представниками США децентралізацію та трансформацію вугільних регіонів України

“Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з представниками посольства США в Україні та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)... Очільник уряду також розповів, що уряд продовжує вживати всі необхідні заходи у протидії поширенню коронавірусу, зокрема напередодні старту навчального року. При обговоренні питань енергетичного сектору Прем’єр-міністр зазначив, що Уряд веде перемовини щодо реалізації проекту справедливої трансформації вугільних регіонів”, - йдеться у повідомленні.

За словами Дениса Шмигаля, трансформація цих регіонів - це важливий напрямок, адже вони розуміють, що вугільна генерація себе вичерпує з точки зору екології та продуктивності.

“Із 33 шахт 20 є збитковими та неефективними. Ми розуміємо, що проблеми вугільних регіонів потрібно буде вирішувати комплексно, адже шахти рано чи пізно почнуть закриватися. Загалом в Україні налічується 60 так званих мономіст, які залежать від однієї шахти або одного підприємства. Вже зараз потрібно вирішувати проблеми таких населених пунктів, щоб через 5-10 років ми не отримали соціально-демографічні катастрофи у цих регіонах”, - сказав Прем’єр-міністр.

Вказано, що Денис Шмигаль привітав новопризначеного Керівника Місії USAID в Україні та Білорусі пана Джеймса Хоупа і подякував за всебічну та послідовну підтримку України з боку Уряду США, а також висловив сподівання щодо подальшої співпраці у реалізації проектів, спрямованих на економічний і соціальний розвиток України.

“Також глава уряду розповів про послідовне продовження реформи децентралізації, зазначивши, що це одна з найбільш успішних та підтримуваних суспільством реформ. Денис Шмигаль висловив сподівання, що проекти “Пульс” та “Dobre”, які знаходяться на стадії завершення, продовжать свою роботу і після проведення місцевих виборів для посилення та закріплення реформи у новоутворених громадах”, - йдеться у повідомленні.

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За словами Дениса Шмигаля, на наступному етапі буде потрібно, щоб новоутворені громади та райони якнайшвидше вчилися, як ефективно жити в нових умовах, зокрема, як реформувати обласні державні адміністрації. Тому вони будуть вдячні за подальшу підтримку цих реформ.

“Зі свого боку Директор Місії USAID Джеймс Хоуп повідомив, що підтримує продовження програм щодо реформи децентралізації. За його словами, в цьому році в Україні реалізовуються десятки різних програм та проектів, які стосуються сфери енергетики, економіки, охорони здоров’я та інших важливих напрямків”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Іван Баканов зустрівся з міністром оборони Великої Британії.