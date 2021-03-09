Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей субсидий
Киев • УНН
КИӤВ. 9 марта. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищно-коммунальных субсидий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
По словам Шмыгаля, необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги.
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"По итогам совещания Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава правительства поручил Минфину вместе с Минэнерго разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Дополнение
Ранее Шмыгаль сообщал, что в случае возникновения необходимости для выделения дополнительных средств на субсидии, Кабинет министров Украины заблаговременно обратиться в Верховную Раду.
Шмыгаль заявлял, что субсидии для населения Украины будут выплачиваться в полном объеме.
Напомним, в госбюджете на 2021 год расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме предусмотрены в сумме 36 607,7 млн гривен. Это на 1,5% меньше, чем в 2020 году (37 169,9 млн гривен).