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Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола отримувачів субсидій

Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола отримувачів субсидій

Київ • УНН

 • 21941 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола отримувачів житлово-комунальних субсидій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

За словами Шмигаля, необхідно розробити комплексне рішення, яке дасть змогу погасити вже наявну заборгованість. Водночас держава надалі підтримуватиме тих громадян, хто не може сплачувати за комунальні послуги.

Цитата:

"За підсумками наради Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола отримувачів субсидій, зокрема провести відповідну роботу щодо інформування населення про можливість отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником", - йдеться в повідомленні.

Крім того, глава Уряду доручив Мінфіну разом з Міненерго напрацювати механізм щодо вирішення проблеми протермінованої заборгованості, а Мінрегіону спільно з місцевою владою провести комунікаційну роботу для запобігання подальшого зростання боргів за житлово-комунальні послуги.

Доповнення

Раніше Шмигаль повідомляв, що у разі виникнення потреби для виділення додаткових коштів на субсидії, Кабінет міністрів України завчасно звернеться до Верховної Ради.

Шмигаль заявляв, що субсидії для населення України будуть виплачуватися в повному обсязі.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2021 рік видатки на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі передбачені в сумі 36 607,7 млн гривень. Це на 1,5% менше, ніж у 2020 році (37 169,9 млн гривень).

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