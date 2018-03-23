Путем вперед для Донбасса станет миротворческая миссия - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Россия должна уйти с Донбасса, а путем вперед для этих территорий должна стать реальная миротворческая миссия. Об этом во время совместного с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом брифинге заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Мы очень подробно говорили о том, как страдают люди на оккупированном Донбассе, что Россия делает там, что делает там русская оккупационная администрация. Логика на будущее очень проста: Россия должна пойти с Донбасса, и российская оккупационная администрация должна быть перезагружена - без этого пути вперед для Донбасса нет. Путем для этого должна стать реальная миротворческая миссия, поскольку весь мир доверяет международному сообществу", - заявил П.Климкин.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Франции.