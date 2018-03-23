Путем вперед для Донбасса станет миротворческая миссия - Климкин

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15621 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20468 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 66091 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75504 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102041 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109187 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116562 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121903 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133021 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Путем вперед для Донбасса станет миротворческая миссия - Климкин

Путем вперед для Донбасса станет миротворческая миссия - Климкин

Киев  •  УНН

 • 13805 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Россия должна уйти с Донбасса, а путем вперед для этих территорий должна стать реальная миротворческая миссия. Об этом во время совместного с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом брифинге заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Мы очень подробно говорили о том, как страдают люди на оккупированном Донбассе, что Россия делает там, что делает там русская оккупационная администрация. Логика на будущее очень проста: Россия должна пойти с Донбасса, и российская оккупационная администрация должна быть перезагружена - без этого пути вперед для Донбасса нет. Путем для этого должна стать реальная миротворческая миссия, поскольку весь мир доверяет международному сообществу", - заявил П.Климкин.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Франции.

Украинские Национальные Новости

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