Путем вперед для Донбасса станет миротворческая миссия - Климкин

"Мы очень подробно говорили о том, как страдают люди на оккупированном Донбассе, что Россия делает там, что делает там русская оккупационная администрация. Логика на будущее очень проста: Россия должна пойти с Донбасса, и российская оккупационная администрация должна быть перезагружена - без этого пути вперед для Донбасса нет. Путем для этого должна стать реальная миротворческая миссия, поскольку весь мир доверяет международному сообществу", - заявил П.Климкин.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Франции.