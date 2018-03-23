Шляхом вперед для Донбасу стане миротворча місія - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Росія має піти з Донбасу, а шляхом вперед для цих територій має стати реальна миротворча місія. Про це під час спільного з головою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном брифінгу заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
"Ми дуже детально говорили про те, як страждають люди на окупованому Донбасі, що Росія робить там, що робить там російська окупаційна адміністрація. Логіка на майбутнє дуже проста: Росія має піти з Донбасу, і російська окупаційна адміністрація має бути перезавантажена – без цього шляху вперед для Донбасу немає. Шляхом для цього має стати реальна миротворча місія, оскільки весь світ довіряє міжнародному співтовариству", - заявив П.Клімкін.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Франції.