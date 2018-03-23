Шляхом вперед для Донбасу стане миротворча місія - Клімкін

"Ми дуже детально говорили про те, як страждають люди на окупованому Донбасі, що Росія робить там, що робить там російська окупаційна адміністрація. Логіка на майбутнє дуже проста: Росія має піти з Донбасу, і російська окупаційна адміністрація має бути перезавантажена – без цього шляху вперед для Донбасу немає. Шляхом для цього має стати реальна миротворча місія, оскільки весь світ довіряє міжнародному співтовариству", - заявив П.Клімкін.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Франції.