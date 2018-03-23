"Благородные бродяги": появился трейлер украинского музыкально-комедийного боевика
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Появился первый официальный трейлер полнометражного художественного фильма "Благородные бродяги" о львовских батярах, передает УНН.
"Благородные бродяги" - это музыкально-комедийный боевик, который рассказывает о львовских батярах Бодю и Мирека, которые живут под лозунгом: "Любить Львов, женщин и шутки". Чтобы жизнь была яркой, благородные бродяги прибегают к различным авантюрам, оставаясь при этом положительными героями. Неожиданно для себя, они становятся опекунами молодой красавицы и их приключения набирают новые обороты. События фильма происходят во Львове в 1938-39 годах.
Фильм стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино 2016 года. Режиссером является Александр Березань, продюсером - Дмитрий Кравченко. Сценарий написан Тарасом Боровоком совместно с Дмитрием Наумовым.
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Съемки проходили во Львове в августе-сентябре 2017 года. Сейчас идет постпродакшн фильма.
В ролях: Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег Примогенов и другие.
Премьера фильма в Украине запланирована на 27 сентября 2018 года.