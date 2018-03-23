"Благородные бродяги": появился трейлер украинского музыкально-комедийного боевика

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15621 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20468 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 66091 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75504 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102041 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109187 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116562 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121903 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133021 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146783 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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"Благородные бродяги": появился трейлер украинского музыкально-комедийного боевика

"Благородные бродяги": появился трейлер украинского музыкально-комедийного боевика

Киев  •  УНН

 • 21199 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Появился первый официальный трейлер полнометражного художественного фильма "Благородные бродяги" о львовских батярах, передает УНН.

"Благородные бродяги" - это музыкально-комедийный боевик, который рассказывает о львовских батярах Бодю и Мирека, которые живут под лозунгом: "Любить Львов, женщин и шутки". Чтобы жизнь была яркой, благородные бродяги прибегают к различным авантюрам, оставаясь при этом положительными героями. Неожиданно для себя, они становятся опекунами молодой красавицы и их приключения набирают новые обороты. События фильма происходят во Львове в 1938-39 годах.

Фильм стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино 2016 года. Режиссером является Александр Березань, продюсером - Дмитрий Кравченко. Сценарий написан Тарасом Боровоком совместно с Дмитрием Наумовым.

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Съемки проходили во Львове в августе-сентябре 2017 года. Сейчас идет постпродакшн фильма.

В ролях: Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег Примогенов и другие.

Премьера фильма в Украине запланирована на 27 сентября 2018 года.

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